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Новости экономики за 07.02.2018

07 февраля 2018 18:39
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Новости Беларуси. Белорусские троллейбусы вышли на улицы Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители города с нетерпением ожидали прибытия белорусских машин. Троллейбусный парк давно нуждался в обновлении подвижного состава. Есть все условия для того, чтобы доминирующей маркой стал троллейбус белорусского производства. Европейский банк реконструкции и развития выделил Одессе на закупку троллейбусов более 8 миллионов евро.

Тендер выиграли белорусы, предложив 47 троллейбусов по оптимальной цене.

Новости экономики за 07.02.2018-1

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