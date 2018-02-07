Новости экономики за 07.02.2018

Новости Беларуси. Белорусские троллейбусы вышли на улицы Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители города с нетерпением ожидали прибытия белорусских машин. Троллейбусный парк давно нуждался в обновлении подвижного состава. Есть все условия для того, чтобы доминирующей маркой стал троллейбус белорусского производства. Европейский банк реконструкции и развития выделил Одессе на закупку троллейбусов более 8 миллионов евро.