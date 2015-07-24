Более 300 предприятий зарегистрировано в Минске с начала 2015 года

Новости Беларуси. Новые производства и рабочие места. Столичная власть реализует проекты на вырост. С начала года в Минске зарегистрировано более 300 предприятий. Половина из них уже приступила к работе. Под контролем – своевременность ввода жилья и даже цены в ресторанах.

До конца года в Минске появится шесть сотен предприятий, а вместе с ними и новые рабочие места. Сегодня, в непростой экономической ситуации, задача не из легких. Тем не менее уже с начала 2015 года в Минске зарегистрировано более 300 новых объектов. Среди них и предприятие Виктора. С марта в их пакеты складывают свой провиант тысячи хозяек по всей Беларуси.

Виктор Шпаковский, заместитель директора частной фирмы по производству упаковочных материалов:

Люди, которые хотят и могут работать, это делают. И делают достаточно успешно. Так что у нас все нормально.

Одних на официальные заработки толкает закон о социальном иждивенчестве, другие не прочь найти дополнительный доход. Вопрос трудоустройства в отчете по итогам социально-экономического развития столицы за первые полгода становится предметом для дискуссий.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

У нас стоит задача повысить экономику, повысить уровень собираемых в городе налогов, стоит задача развития новых рабочих мест.

Юрий Трущенко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Мы увеличиваем постепенно объемы промышленного производства по коммунальным промышленным организациям. У нас есть определенная динамика и по темпам роста строительно-монтажных работ, по экспорту товаров, по экспорту услуг. Поэтому на сегодняшний день все условия, которые созданы в Республике Беларусь, мы активно используем для того, чтобы экономика Минска развивалась в положительном направлении

Традиционно сложным для Минска остается жилищный вопрос. Он тоже не остался без внимания.

К концу июля полностью готовы к сдаче будут шесть столичных высоток. Среди них есть и долгострои. Что же касается строительства жилья на год, то план уже выполнен почти на 80%.

А вот ходить по кафе и ресторанам в сравнении с 2014 годом белорусы стали меньше. Об этом говорят цифры. В борьбе за своего потребителя кафе и рестораны идут на скидки, бонусы в качестве бесплатных обедов и прочие выгодные для посетителей предложения.

Такое понятие как «импортозамещение» для общепита более чем знакомо. Отечественные сыры ничуть не портят итальянские блюда и здорово экономят деньги. Для тех, кто специализируется на традиционной белорусской кухне, лишние затраты и вовсе сведены к нулю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Конон, заведующий кафе белорусской кухни:

Мы работаем с белорусскими производителями: крупными фирмами и небольшими фермерскими хозяйствами. С 2014 года, с момента открытия, мы цены не повышали.

Заманчивые вывески со скидками стали привычным явлением в Минске. За полгода в столице прошло более тысячи распродаж. Без ярмарок выходного дня не обходятся и регионы. Выгоду таких выездных магазинов покупатели оценили давно. Но это не значит, что торговлю на других объектах надо спускать на тормоза. Об этом дал четко понять и мэр Минска. Столица должна оставаться и соответствовать статусу крупнейшего промышленного и торгового центра Синеокой.