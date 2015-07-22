Бангладеш заинтересован в инвестициях в совместные производства с Беларусью

Новости Беларуси. Бангладеш заинтересован в инвестициях в совместные производства. Об этом 22 июля заявил представитель делегации южно-азиатского государства на встрече с бизнес-кругами Беларуси. Переговоры прошли в торгово-промышленной палате. Так, есть интерес к сотрудничеству в области туризм, энергетики, грузоперевозок, металлургии.

Беларусь предложила построить в Бангладеше молочный комбинат и завод по обработке крупного рогатого скота. Работы по его созданию уже ведутся. Народная Республика также покупает наши калийные удобрения. В этом году – планируется – их экспорт составит 120 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абул Кхан, директор федерации торгово-промышленных палат Народной Республики Бангладеш:

Бангладеш открыт для инвестиций. Наше правительство для этого предоставляет налоговые льготы. А также земельные участки. У нас развита текстильная промышленность. Мы рады найти новых партнеров в этой области. В свою очередь, я знаю о мощном рынке сельхозтехники в Беларуси, и мы бы хотели покупать ваши трактора.

Александр Федорчук, генеральный директор УП «Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты»:

Стоит задача восстановить объемы товарооборота, который мы достигли в 2013 году - порядка 130 миллионов долларов.