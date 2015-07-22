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Бангладеш заинтересован в инвестициях в совместные производства с Беларусью

22 июля 2015 12:58
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Новости Беларуси. Бангладеш заинтересован в инвестициях в совместные производства. Об этом 22 июля заявил представитель делегации южно-азиатского государства на встрече с бизнес-кругами Беларуси. Переговоры прошли в торгово-промышленной палате. Так, есть интерес к сотрудничеству в области туризм, энергетики, грузоперевозок, металлургии.

Беларусь предложила построить в Бангладеше молочный комбинат и завод по обработке крупного рогатого скота.  Работы по его созданию  уже ведутся. Народная Республика также покупает наши калийные удобрения. В этом году – планируется – их экспорт составит 120 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абул Кхан, директор федерации торгово-промышленных палат Народной Республики Бангладеш:
Бангладеш открыт для инвестиций. Наше правительство для этого предоставляет налоговые льготы. А также земельные участки. У нас развита текстильная промышленность. Мы рады найти новых партнеров в этой области. В свою очередь, я знаю о мощном рынке сельхозтехники в Беларуси, и мы бы хотели покупать ваши трактора.

Александр Федорчук, генеральный директор УП «Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты»:
Стоит задача восстановить объемы товарооборота, который мы достигли в 2013 году - порядка 130 миллионов долларов.

# Экономика # Беларусь-Бангладеш # Александр Федорчук

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