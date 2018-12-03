Новости экономики за 03.12.2018

Новости Беларуси. Как продвигается строительство второго энергоблока БелАЭС, что отечественные звероводы предлагают китайским производителям меховых изделий и кто еще заинтересовался беспилотными БелАЗами? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. КРУПНАЯ ДЕТАЛЬ

На строительную площадку Белорусской атомной электростанции доставлена одна из самых крупногабаритных и тяжеловесных частей оборудования реакторного отделения второго энергоблока – транспортный шлюз. Это 230-тонная герметично закрываемая цилиндрическая камера. Во время эксплуатации через нее проходит отработанное и свежее топливо, а также технологическое оборудование, необходимое для обслуживания реакторной установки. Напомним, первый энергоблок БелАЭС должен начать работу уже в 2019 году, а второй – в 2020. НЕФТЯНЫЕ КАЧЕЛИ