Новости экономики за 03.12.2018
Новости Беларуси. Как продвигается строительство второго энергоблока БелАЭС, что отечественные звероводы предлагают китайским производителям меховых изделий и кто еще заинтересовался беспилотными БелАЗами?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КРУПНАЯ ДЕТАЛЬ
На строительную площадку Белорусской атомной электростанции доставлена одна из самых крупногабаритных и тяжеловесных частей оборудования реакторного отделения второго энергоблока – транспортный шлюз. Это 230-тонная герметично закрываемая цилиндрическая камера.
Во время эксплуатации через нее проходит отработанное и свежее топливо, а также технологическое оборудование, необходимое для обслуживания реакторной установки.
Напомним, первый энергоблок БелАЭС должен начать работу уже в 2019 году, а второй – в 2020.
НЕФТЯНЫЕ КАЧЕЛИ
Мировая экономическая новость дня – Катар объявил о выходе из ОПЕК. Объясняя причины, министр энергетики страны заявил, что государство намерено сосредоточиться на газовой отрасли – она для них перспективнее нефтяной.
Надо отметить, что решение Катара объявлено перед важнейшей встречей стран ОПЕК, которая пройдет в Вене 6 декабря, где главной темой обсуждения должно стать как раз сокращение нефтедобычи.
При этом мировой рынок практически не заметил решение властей Катара покинуть картель. 3 декабря мировые цены на нефть растут. И это обусловлено не только договоренностями России и Саудовской Аравии, которые накануне в Аргентине договорились о сокращении объемов добычи и экспорта нефти, что должно привести к повышению цен на черное золото.
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