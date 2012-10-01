Почему китайских и прочих кафе и ресторанов в Минске больше, чем белорусских?

Новости Беларуси. Минск можно назвать кулинарным центром страны. Плотность ресторанов, баров и кафе впечатляет. Всего в столице работает больше двух тысяч объектов общественного питания. И вот, пожалуй, главный нюанс: все неспециализированные точки обязаны предлагать блюда белорусской кухни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Езапенкова, начальник отдела общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Вот мы проходим мимо украинского кафе. Там за углом есть туркменская и китайская кухня. За нами — белорусская. Сегодня в городе 2 объекта с белорусской национальной кухней. К концу года откроется еще 3.

Специальных китайских и прочих кафе и ресторанов в Минске больше, чем белорусских. Парадокс или нет, но кухни народов мира вытеснили нашу национальную на задворки бизнеса. Теперь об ассортименте в десятки, а то и сотни блюд вспоминают только в теории. Учат их готовить на практике — в кулинарном колледже. Даже отдельная дисциплина по технологии приготовления блюд белорусской кухни есть.

Мария Максимович, преподаватель дисциплины «Технология приготовления блюд белорусской кухни»:

Говорят, что из картофеля около 500 блюд существует! Драники любительские, драники по-деревенски, картофляники, картофельный хворост, пампушки...

Получается, что готовить по-белорусски у нас умеют, только сделать из картофеля национальный кулинарный бренд пока не получается. Попытки были, причем зачастую не с белорусской стороны.

Литовец Альгирдас Гедвилас с экспедициями объездил всю страну: в глубинке собирал рецепты приготовления национальных белорусских блюд. В итоге в меню появились целые три страницы, посвященные блюдам из картофеля. Ради успешной карьеры в Беларуси в Вильнюсе литовскому ресторатору пришлось оставить жену и детей. Но вскоре пришлось оставить и бизнес. Почему — история умалчивает, тем не менее от глобального ребрендинга новые владельцы кафе отказались. И это до сих пор одно из немногих мест в столице, где можно попробовать настоящую белорусскую кухню. Только судя по клиентам, национальная кухня у самих белорусов популярностью не пользуется.

Михаил Кулага, администратор кафе белорусской кухни:

Среди белорусов не популярна белорусская кухня. Не знаю, с чем это связано. Может, приелось, хотят экзотическую кухню. В основном те, кто хочет попробовать белорусскую кухню - это иностранцы. Много россиян у нас.

Национальная кухня — для туристов. В этом убеждают рестораторы. А минчане продолжают поглощать хот-доги. Так почему бы не сделать наш отечественный драник с мясом — изюминкой белорусского фаст-фуда? Тем более, что в цене такой продукт уж точно не проиграет. Вопрос к специалистам: почему нет?

Михаил Кулага, администратор кафе белорусской кухни:

Это связано с технологией производства. Требуется специальное оборудование, технологический процесс. И по составу драник готовится из натурального сырья, а не из готового продукта, как тот же хот-дог.

В одном из витебских кафе мы отыскали настоящий рай для любителей «бульбы». В меню 30 блюд из картофеля. Исконно белорусские рецепты и собственные гастрономические комбинации из «второго хлеба». «Бульбяная» открылась в 1960 годах, с тех пор сохраняет традиции белорусской кухни, которая не приедается ни бульбашам, ни туристам. В день кафе расходует 150-200 килограммов картошки.

Валентина Шиканова, заведующая кафе:

Очень много блюд картофельных. Есть, которые разрабатываем сами.

Елена Моисеева, повар:

Просто стараемся, чтобы людям было вкусно. Для нас это самая большая радость. А с душой готовишь, оно и вкусно будет.

Еще один вариант — путеводитель для туристов. В журнале расписали на что и где можно в Беларуси посмотреть. Только вот согласно глянцевому гиду, те же «драники» лучше готовить дома. Рецепт прилагается. И ни одного адреса кафе или ресторана национальной кухни. Почему так — уже понятно. Даже в столице всего 2 заведения, которые готовят национальные блюда.