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«МАЗ» выпустил первый белорусский мусоровоз и автопоезд для перевозки зерна

27 сентября 2012 19:24
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод презентовал новую спецтехнику - первый белорусский мусоровоз и автопоезд для перевозки зерна. Общая стоимость машин - более 2 миллиардов рублей. Аналогов таких большегрузов в странах постсоветского пространства нет,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Линейка техники Минского автомобильного завода стала шире на две машины. Первая новинка — зерновоз. 30-тонная махина сделана по спецзаказу для Украины. Два прицепа вмещают 70 кубометров зерна. В Киеве уже провели презентацию. После тестов на полях южной соседки испытают и у нас.

Павел Каранкевич, главный конструктор завода «Могилевтрансмаш»:
Машина изготовлена по спецзаданию и полностью удовлетворяет требования потребителя. Согласованы все мелочи: способ разгрузки и транспортировки вплоть до колес и шин. На сегодняшний день в странах СНГ таких машин не делают.

Собрали машину меньше чем за полгода. Пока автопоезд всего один - опытный образец. Однако к концу года выпустят еще тысячу. Их отправят в Украину. Контракт уже подписан. 

Еще одна экспортная модель, которую пока испытывают в Беларуси - автомобиль для вывоза отходов. Если просто — мусоровоз. Это первый подобного рода спецавтомобиль белорусского производства.

Сергей Захаревич, заместитель коммерческого директора ОАО «Маз»:
Он будет востребован в коммунальной сфере в крупных городах, применяющих европейские технологии по вывозу мусора. После завершения эксплуатационных испытаний в 2013 мы планируем его экспортные поставки в некоторые города Российской Федерации и Казахстан. 

Стоит такая коммунальная машина больше миллиарда рублей. Для сравнения, цена европейских аналогов  — 150 тысяч евро. А качество то же самое. Правда, пока на минских улицах такую машину не увидишь. Не позволяют габариты. Она будет работать только во дворах европейской планировки. Например, в Гомельской области. Впрочем, на этом МАЗ не останавливается. Презентация новой техники автогиганта уже стала ежегодной традицией.

Дмитрий Короткевич, заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО «МАЗ»:
«МАЗ» за последние два года, если говорить про экспорт, поднял объем поставок в 5 раз - 500% роста. Если смотреть по товарной продукции, стоит план -  112% в этом году, такая же цифра будет достигнута и в следующем.

Кстати, новый мусоровоз — экологически чистый, с двигателем стандарта Евро 4. На них МАЗ перейдет полностью в 2013. А в скором времени, по словам руководства, автогигант совместно с «Мерседесом» выпустит легковое авто с двигателем Евро 6.

# Экономика # МАЗ # Павел Каранкевич # Сергей Захаревич # Дмитрий Короткевич

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