Дмитрий Медведев доволен развитием российско-белорусских отношений за последние год-полтора

Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдет в мае будущего года в Минске. Так решили участники нынешней встречи, которая прошла в Ялте. В заседании принял участие премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Главы правительств стран Содружества рассмотрели более 20 вопросов. Один из основных — о зоне свободной торговли. Участники поддержали присоединение Узбекистана к договору. Таким образом, страна станет девятым участником документа , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же Михаил Мясникович встретился в Ялте со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Главы правительств обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и отметили рост товарооборота между странами. В нынешнем году - на 18%.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

Я считаю, что за последние год-полтора мы очень существенно продвинулись в их развитии. Я этому очень доволен. И несмотря на то, что раньше было много расхождений различных, сейчас эта полоса уже осталась в прошлом. Поэтому готов обсудить с вами все вопросы российско-белорусской экономической кооперации.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Конечно, есть текущие вопросы. Я думаю, что мы их обсудим сегодня. Есть варианты решения.