Безработные Минской области получат субсидии для организации собственного бизнеса

Новости Беларуси. На Минщине субсидии для организации собственного дела получат около трехсот безработных, зарегистрированных в органах социальной защиты. На эти цели будет выделено почти 5 миллиардов рублей.

Субсидии для открытия собственного дела предоставляются безработным, которые из-за ситуации на рынке не могут получить подходящую работу. Средства будут использоваться ими для организации наиболее значимых для региона видов предпринимательской деятельности.

Кстати, наиболее актуально для центрального региона - создание новых производств и объектов придорожного сервиса. В целом же на Минщине созданы все необходимые условия для динамичного развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.