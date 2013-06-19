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Безработные Минской области получат субсидии для организации собственного бизнеса

19 июня 2013 14:51
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Новости Беларуси. На Минщине субсидии для организации собственного дела получат около трехсот безработных, зарегистрированных в органах социальной защиты. На эти цели будет выделено почти 5 миллиардов рублей.

Субсидии для открытия собственного дела предоставляются безработным, которые из-за ситуации на рынке не могут получить подходящую работу. Средства будут использоваться ими для организации наиболее значимых для региона видов предпринимательской деятельности.

Кстати, наиболее актуально для центрального региона - создание новых производств и объектов придорожного сервиса. В целом же на Минщине созданы все необходимые условия для динамичного развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства

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