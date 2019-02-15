Прямой эфир

«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международной корреспонденции с 15 февраля

15 февраля 2019 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 15 февраля «Белпочта» изменяет стоимость отправки международной корреспонденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем цены подросли в пределах 5 %.

«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международной корреспонденции с 15 февраля-1

Например, пересылка письма, бандероли или мелкого пакета весом до 100 граммов за пределы Беларуси подорожала на 6 копеек. Что же касается тарифов на почтовые отправления внутри страны, то они остаются прежними.

О других новостях экономики за 15 февраля читайте здесь.

# Почта Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства
15 февраля 2019 16:49

Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства

Более 2 млн мобильных устройств реализовано в Беларуси в 2018 году
15 февраля 2019 16:48

Более 2 млн мобильных устройств реализовано в Беларуси в 2018 году

В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО
15 февраля 2019 15:05

В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО