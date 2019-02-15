«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международной корреспонденции с 15 февраля

Новости Беларуси. С 15 февраля «Белпочта» изменяет стоимость отправки международной корреспонденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В среднем цены подросли в пределах 5 %.

Например, пересылка письма, бандероли или мелкого пакета весом до 100 граммов за пределы Беларуси подорожала на 6 копеек. Что же касается тарифов на почтовые отправления внутри страны, то они остаются прежними.