Новости экономики за 14.10.2019

Новости Беларуси. В Беларуси появятся квоты по трудоустройству людей с инвалидностью. Законопроект, содержащий такую норму, сейчас готовится к рассмотрению в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовать они будут на средних и крупных предприятиях с численностью работников от 100 человек. В таких организациях будут выделять минимальное количество рабочих мест для людей, которые не могут самостоятельно трудоустроиться по причине инвалидности. Согласно документу, квоты появятся с 2023 года.

Белорусы предпочитают рублёвые вклады валютным