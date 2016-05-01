Ставка рефинансирования в Беларуси с 1 мая снижена до 22%

Новости Беларуси. С 1 мая изменился и еще один важный финансовый показатель. Ставка рефинансирования в Беларуси снижена на 2 пункта – до 22%. Подобный шаг стал возможен благодаря стабилизации курса рубля и инфляционных процессов.

Эксперты прогнозируют снижение кредитных ставок и рост спроса на заемный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Кириленко, начальник отдела исследований и аналитики инвестиционной компании:

В первую очередь ставка рефинансирования снижается для того, чтобы сделать кредитные ресурсы более доступными и дать дополнительный стимул развитию экономики, в том числе реального сектора, который сейчас остро нуждается в финансировании как долгосрочном, так и в первую очередь краткосрочном.