Как помогут желающим обзавестись своим домом: новая госпрограмма стимулирует индивидуальное жилищное строительство

О заоблачных высях, к слову, не думаю, что многие сегодня витают в мыслях даже. Экономические факторы приземлили и обывателей, и Правительство. И это тоже неплохо – реально смотреть на жизнь. Так вот, принятая госпрограмма «Строительство жилья», принятая Совмином, сокращает бюджетное финансирование, но призвана стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Наш корреспондент Яна Шипко в этом разбиралась.

Кто сказал, что спать на потолке и смотреть на мир вверх ногами невозможно? Вопреки законам физики можно все-таки попробовать. Хотя, признаемся честно, это все иллюзия. Ведь в этом пока единственном в Беларуси доме все на самом деле вверх дном. Такие дома-перевертыши есть в нескольких странах мира. Они, конечно, привлекают много туристов и как бы намекают: в мире многое стало с ног на голову.

Впрочем, земное притяжение, пожалуй, вне времени. Неизменным остается одно – желание обзавестись собственным кровом.

И в пользу дома, именно в классическом понимании, многие решают жилищный вопрос в последнее время. Если еще недавно молодежь стремилась в город – поближе к цивилизации и работе, сейчас и за кольцевой вся инфраструктура.

Бюджетный домик с участком 2,5 сотки. Цена конкурирует с двушкой в столице. Рынок недвижимости просел – застройщику приходится быть более гибким и дальновидным, чтобы привлечь новоселов.

Геннадий Воробьев, помощник руководителя проектов компании застройщика:

Концепция нашего проекта соответствует принципу «Живем за городом – работаем в городе».

Планируется: к 2020 году в Беларуси построят 18 миллионов квадратных метров жилья. Из них 40% будет приходиться на индивидуальное домостроение.

Желающих обзавестись своим домом поддержат: помогут с лесом, песком и другими стройматериалами по сниженным ценам.

Если вы не многодетная семья, приобрести земельный участок в радиусе 50 километров от Минска можно только с аукциона. Порой за выставленные лоты разгораются жаркие торги. А цена от начальной растет в геометрической прогрессии.

Виталий Шаповалов, директор Минского областного центра инвестиций и приватизаций:

Спрос стабильно высок на землю в пригороде Минска.

Чтобы сделать участки доступнее, часть неэффективных сельхозугодий отдадут под частное строительство. А покупать землю можно будет в рассрочку.

Покупатели:

Первый раз на аукционе, очень волнуемся. Хочется иметь собственное ранчо, разводить домашних животных.

Было много лотов, которые отдали по первоначальной стоимости, увеличенной на 5%. Это говорит о том, что можно по достаточно низкой цене приобрести у государства земельный участок.

Вокруг большого города. Города-спутники есть у многих мегаполисов: от Лондона до Сеула. Их примеру следуют и белорусские населенные пункты. В Скиделе начинается масштабное строительство. Жителей здесь станет в два раза больше. Предполагается, что горожане будут ездить на работу в Гродно. Для этого пустят скоростную электричку. Да и в самом спутнике рабочие места есть: сахарный комбинат, птицефабрика.

Таисия Пахутко, жительница г. Скидель:

Устраивает, что поблизости находится сад, школа. Двое детей, у нас трехкомнатная квартира. Все устраивает.

А это напоминание о гродненских «Белых росах» уже в столице. Этакий анклав – частный дом в кольце многоэтажного массива. На месте него должен быть подземный паркинг. Но хозяева не сдают позиций перед подступающей урбанизацией.

Виталий Бутримович, житель г. Минска:

Жильцу этого дома дают землю в пределах Минска и построят адекватное жилье, его получили. Это правильно. Сейчас он погрузится как в колодец. Можете себе представить этот город, когда вокруг стали дома 28-этажные, 15-этажные.

Акцент в многоквартирной застройке на энергоэффективность. В Беларуси построенных по энергосберегающим технологиям домов три десятка. Эта многоэтажка в Лошице – энергоэффективный дом уже второго поколения.

Александр Гребеньков, руководитель международного проекта ПРООН в Республике Беларусь:

Этот дом будет содержать в себе принудительную систему вентиляции. В целом такой дом позволит сократить потребление тепловой энергии на отопление на процентов 60-70.

Леонид Данилевский, первый заместитель директора проектного института:

Наши нормативные требования к зданиям на сегодняшний день вдвое выше, чем для аналогичной климатической зоны в России или в Казахстане. Они находятся на уровне нормативов Западной Европы для аналогичной климатической зоны.

Энергозатраты благодаря новым технологиям по сравнению с обычными домами старой застройки здесь снизятся втрое. Позаботились не только об экономии, но и экологии.

Сергей Терехов, заведующий отделом проектного института:

Мы видим систему воздухораспределения, по которой теплый свежий воздух через уплотнения будет жильцам подаваться в квартиру, а нагретый, который мы уже надышали, будет выходить на улицу.

Семья Лесиных вот-вот справит новоселье. О большой квартире мечтали давно. В очереди стояли с 2009 года. Подождать стоило – квадратный метр получился вдвое дешевле коммерческого. К слову, тем, кто имеет право на господдержку в рамках программы, по-прежнему особое внимание.

Василий Лесин, многодетный отец:

Нами был получен кредит под 1% в год. То есть это практически без дополнительной нагрузки. На 40 лет. Также субсидия. Практически половина метров квадратных в квартире – тоже взяло на себя нагрузку государство.

Новосел:

Очень рады, потому что у каждого свое личное пространство будет. Мы подрастаем, это необходимо. Очень счастливы.

Вариантов для решения квартирного вопроса прибавит и создание Национального ипотечного агентства. Главный приоритет – жилье комфортное и доступное.