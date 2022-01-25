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Белорусское масло, сухое молоко и цемент составили топ биржевых продаж года в России

25 января 2022 18:02
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Новости Беларуси. Товарные биржи Беларуси и Санкт-Петербурга намерены укреплять партнерские отношения. БУТБ аккредитовала третьего брокера в России. Новый игрок сотрудничает с такими крупными торговыми площадками, как Московская биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское масло, сухое молоко и цемент составили топ биржевых продаж года в России-1

В 2021 году в топе продаж были сливочное масло, сухое молоко и цемент. На эти позиции пришлось около 80 % экспортных поставок. Также началась реализация в Россию кормовых добавок нашего производства. По итогам года белорусские участники торгов получили экономический эффект в размере 640 миллионов рублей.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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