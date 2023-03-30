Белорусско-российское производство нетканых материалов запустят в Курске

На производственной площадке в Курске будет запущен импортозамещающий инвестпроект стоимостью 1,5 миллиарда российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поставщиках сырья и соинвесторах – Оршанский льнокомбинат. Оборудование и площадку предоставит российская сторона. На базе курского текстильного предприятия будет выпускаться нетканое полотно спанлейс – основа для производства гигиенических изделий и средств индивидуальной защиты.

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