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Белорусско-российское производство нетканых материалов запустят в Курске

30 марта 2023 16:19
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На производственной площадке в Курске будет запущен импортозамещающий инвестпроект стоимостью 1,5 миллиарда российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российское производство нетканых материалов запустят в Курске-1

В поставщиках сырья и соинвесторах – Оршанский льнокомбинат. Оборудование и площадку предоставит российская сторона. На базе курского текстильного предприятия будет выпускаться нетканое полотно спанлейс – основа для производства гигиенических изделий и средств индивидуальной защиты.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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