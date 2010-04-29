Белорусский тягач «МАЗ» стал лучшей грузовой машиной года в России

При создании тягача белорусы учли как географические, так и климатические особенности территории России. Именно эти параметры и оценили россияне: они закупают 70% автомобилей этой модификации.
Андрей Захарик, заместитель генерального директора МАЗ по техническим вопросам:
Сам факт признания автомобиля, созданного и производимого в Минске, лучшим на российском рынке говорит о том, что наше место никому занять не удастся, нас знают и помнят.
Алексей Тутубалин, заместитель генерального директора МАЗ по коммерческим вопросам:
Машина на рынке пошла. В частности, в апреле мы продали 100 единиц этих автомобилей.