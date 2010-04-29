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Белорусский тягач «МАЗ» стал лучшей грузовой машиной года в России

29 апреля 2010 14:19
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Оптимальное сочетание цены и качества, двигатель стандарта Евро-3, комфортабельная кабина - все эти показатели позволили Минскому автомобильному заводу опередить соперников на престижной международной выставке.

При создании тягача белорусы учли как географические, так и климатические особенности территории России. Именно эти параметры и оценили россияне: они закупают 70% автомобилей этой модификации.

Андрей Захарик, заместитель генерального директора МАЗ по техническим вопросам:
Сам факт признания автомобиля, созданного и производимого в Минске, лучшим на российском рынке говорит о том, что наше место никому занять не удастся, нас знают и помнят.

Алексей Тутубалин, заместитель генерального директора МАЗ по коммерческим вопросам:
Машина на рынке пошла. В частности, в апреле мы продали 100 единиц этих автомобилей.

# Экономика # МАЗ

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