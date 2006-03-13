Международная строительная выставка <Фасад-2006>

Предприятия архитектурно-строительного комплекса Беларуси представят свою продукцию и научно-проектные разработки на Международной строительной выставке "Фасад-2006". Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Беларуси. Выставка откроется в Калининграде через три дня. В ее рамках пройдет презентация 11 предприятий и четырех научных проектных институтов Беларуси. Планируется специализированные семинары с участием крупнейших строительных фирм Западной Европы, а также конкурс на лучший строительный продукт. В числе участников "Фасада-2006" - строительные компании России, Литвы, Польши, Германии и Франции.