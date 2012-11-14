Подростки с особенностями развития работают на строительстве сельскохозяйственных объектов в Минской области

Новости Минской области. На реконструкции и строительстве молочно-товарных ферм и овощехранилища в Минской области работают учащиеся профессионально-технических лицеев и колледжей региона.

9 стройотрядов и 135 человек помогают специалистам приблизить дату открытия сельхозпомещений. Так, на возведении овощехранилища в сельхозпредприятии Кухчицы Клецкого района работают учащиеся местного сельскохозяйственного профессионального лицея. Стажировку получили и дети с особенностями развития. Для таких подростков работа не только возможность получить необходимые профессиональные навыки, но и хорошая социализация.

Строительство инновационного в Минщине картофелехранилища в Клецком районе начали летом. Сегодня 2 из 4 помещений принимают на сохранение картофель нового урожая. Арочное помещение – разработка ученых Института по автоматизации сельского хозяйства Национальной Академии наук. В каждом таком помещении можно хранить 2, 5 тысячи тонн картофеля. Вентиляционные камеры размещены по всей длине хранилища. Таким образом, микроклимат будет обеспечен буквально каждому картофелю.

Василий Дубик, прораб «ПМК-191»:

Аналога нет за рубежом, это белорусская разработка.

На стадии монтажа еще 2 картофелехранилища. Металлические ангары быстро монтируются и не уступают в надежности конструкциям из бетона.

Строители спешат: в новом году объекты должны быть сданы под ключ. Поэтому дополнительные руки не лишние.

Учащиеся местного профессионально-технического лицея уже в будущем году должны получить профессию штукатура, поэтому работа на реальных стройках для них хорошая практика. А еще – возможность социализации. Подростки – с особенностями развития. Трудотерапия помогает им почувствовать себя нужными, а еще – заработать.

Галина Шинкевич, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей»:

Здесь и девочки, и мальчики. Алена проживает у нас в общежитии, и при получении первой своей заработной платы хвалилась всем работникам, что она приобрела за эти деньги. Детям нравится не только сам процесс, но и, конечно, что это оплачивается.

Работу на строительстве сельхозобъектов области в этом году получили более 600 людей. Учащиеся профессионально-технических колледжей и лицеев региона приложили свою рабочую руку к молочной модернизации региона.

Средний заработок молодежи на сельхозобъектах – 1,5 миллиона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.