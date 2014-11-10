Белорусский бюджет-2015: где заработаем и на что потратим в 2015 году?

Новости Беларуси. Развитие экспортного потенциала, наукоемкость и социальная направленность – вот три кита главного финансового документа страны. Проект бюджета Беларуси на 2015 год 10 ноября обсуждали в Парламенте.

К дискуссии подключились премьер-министр, а также топ-менеджмент министерств экономики, финансов и Национального банка.

Чиновники из Правительства озвучили детали документа.

На здравоохранение планируется направить 32 триллиона рублей. 40 – на образование. Вдвое больше – на поддержание оборонного комплекса страны, зарплаты рабочим и служащим.

Также в планах построить 5 миллионов квадратных метров жилья. Причем доля арендных квартир с каждым годом будет расти.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

В целом, бюджет не носит каких-то резких изменений, предложений совершенно новых. Он каким-то, я бы даже сказала, более стабильным является. Сохранена поддержка реальному сектору экономики в виде удешевления процентных ставок по банковским кредитам. Полностью поддержано предложение увеличения размера подоходного налога с 12% до 13%. Это позволит создать материнский капитал, поддержать семьи, воспитывающие детей. Это наше социальное направление и наша социальная стабильность. И определенный уровень (17-20%) заложено повышение заработной платы.

Правительство ждет отдачи и от науки. Ее вклад в ВВП должен вырасти. Это заложено в проекте бюджета.

Также Беларусь планирует развивать экспортный потенциал. К примеру, только от продажи сельхозпродукции в 2015 году наша страна должна заработать около 7 миллиардов долларов.

Республике удалось расширить экспортные рынки и в 2014 году. В частности, в Африку, Юго-Восточную Азию и Америку. Такую тенденцию планируют наращивать и в отношении стран Таможенной тройки. Особенно в преддверии создания Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Евразийский союз станет экономически состоятельным только тогда, когда в нем будет общая промышленная политика и стратегия, соответственно, импортозамещения. Сегодня надо переосмыслить эти вопросы как в «двойке», так и в «четверке». Бороться не друг с другом, а понять, что рынок Евразийского экономического союза – это дорогой ресурс, и здесь мы вместе должны конкурировать с компаниями из третьих стран.