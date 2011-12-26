Белорусские звероводы продали на аукционе в Хельсинки пушнины почти на 11 миллионов евро

Новости Беларуси. Наши меха ушли с молотка в Китай, Гонконг, Грецию, Турцию и даже в итальянские салоны высокой моды.

В основном, в Беларуси разводят восточно-европейскую норку, но сейчас хозяйства используют европейские технологии и увеличивают поголовье элитной норки. А учитывая высокое качество белорусской пушнины, отечественные предприятия могли бы создать собственное производство меховых изделий. Причем, шубами и дубленками можно будет не только удовлетворить внутренний спрос, но и поставлять их на экспорт.

Возможности переработки сырья на отечественных предприятиях пока небольшие. Однако, как обещают в Легпроме, к 2015 году ситуация в корне изменится. Уже идет речь о создании холдингов и строительстве новых комбинатов с замкнутым циклом производства — от разведения зверька до пошива мехового изделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Людмила Тяглова, земеститель председателя концерна «Беллегпром»:

Встречались на прошлой неделе с Белкоопсоюзом: до 2015 года мы разрабатываем совместную программу по разведению пушно-мехового сырья и его переработки. Можно даже рассматривать вопрос о создании горизонтального холдинга — от производства пушнины до переработки в готовую продукцию.