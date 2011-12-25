Китайский Новый год: даже на центральной елке Минска висят украшения, сделанные в Поднебесной

Конечно, все мы хотим получить на новогодний стол что-нибудь этакое. Но почему, скажем, Деда Мороза и самую что ни на есть нашу Снегурочку к нам везут за 10 тысяч километров — из Китая. И почему при этом мы сами отказались от собственного производства елочных игрушек.

Она уже готовится зажечь грядущий праздник. Алена в компании солидного списка с пристрастием инспектирует витрину новогоднего отдела. Вроде бы все есть и все красиво, вот только настроение девушке создает отнюдь не отечественный производитель.

Алена Руммо:

Елку купили — Китай, все, что покупали — Китай. Конечно, хотелось бы, чтобы товаров было больше белорусских. Посмотрите на индустрию одежды, сколько белорусских производителей замечательную одежду делаюти по качеству, и по цене — белорусы могут все!

Пока же белорусы доказывают, что могут сделать кассу китайским производителям. Практически весь праздничный ассортимент – из Поднебесной. Карнавальные маски, механические Санта-Клаусы. Белорусского – симпатичные фарфоровые дракончики и разве что «дождик», и то – далеко не в каждом магазине «нарвешься» на отечественную мишуру.

«Дождик» из Китая выльется в сумму почти вдвое большую, чем мишура из Беларуси. 12 тысяч против 6,5. Зато старые добрые игрушки из соломки в буквальном смысле бесценны. Потому как на витрине даже то, что считается нашим самобытным – made in China.

Наталия Бондаренко, член Белорусского Союза мастеров народного творчества:

Они не работают с нами чисто из бухгалтерских соображений. Магазин ждет партию, ждёт, что ты принесешь вагон — ты же столько не можешь сделать.

У Наталии Бондаренко прописке китайского на белорусских прилавках – простое и очень логичное объяснение. Чтобы сдать необходимую торговле партию в магазин, ей нужно фактически не разгибаясь выплетать соломенные узоры.

На выставках такой эксклюзив ручной работы не просто покупают, а разбирают под ноль. Вот и Наталия в качестве эксперимента приобрела китайские аналоги своих соломенных снежинок. Впрочем, присмотревшись поближе, решила спрятать подальше.

А вот Наталья пока выбирает не елочные игрушки, а саму елку. И здесь отечественный производитель не остался «вечнозеленым». Есть и выбор, есть и ценовое преимущество. Белорусская искусственная ель дешевле китайской более, чем на 100 тысяч. Это при разнице всего-то в 10 сантиметров. Впрочем, на новогодних гирляндах инициатива, видимо, перегорела. Нам удалось найти лишь огоньки из Китая и Голландии. Да и о чем тут говорить, если даже на главной елке страны – лампочки из-за тысяч километров.

В самом сердце центральной елки столицы главный зажигающий Нового года рассказывает: все эти 7,5 тысяч лампочек купили у китайцев потому что наши банально таких не выпускают.

Георгий Таболин, начальник специализированного района №1 УП «Мингорсвет»:

Наша промышленность таких лампочек не выпускает. Приходится закупать. Обидно.

Обидно наверняка еще и потому, что вот они – не маленькие лампочки, а внушительные прожекторы. Сделанные на одном из белорусских предприятий. Только создать отечественный аналог малышей оказалось сложнее. Тем более, что на стороне китайцев и долговечность – примерно на 5 новогодних сезонов, и энергосбережение, как ни крути.

Кстати, собирали эту почти сорокаметровую гирлянду наши специалисты того же Мингорсвета. А вот продавец одного из столичных универсамов сетует: ее коллеги тоже бы с удовольствием брали на реализацию и уж точно продали бы не одну партию белорусских елочных игрушек. Но их — хоть шаром покати.

Олеся Мошок, продавец:

Все стекло — все китайское. Очень жаль, что не производят — спрос был бы большой, покупатели часто спрашивают.

Именно здесь, в этом самом здании когда-то и выпускали наши, белорусские, елочные игрушки. Правда, судьба производства оказалась такой же хрупкой, как и сам новогодний шар. Позже здесь переключились на колбы, пробирки и пипетки. А после бизнес, получается, и вовсе похоронили. Теперь по соседству с этим зданием — символично памятники.

Вот и бывший сотрудник того предприятия Вера Даниловна невесело улыбается: раньше расписывала игрушки, теперь – надгробия. Говорит: перед закрытием фабрики им никто и ничего не объяснял.

Вера Даниловна:

Говорили, что нет реализации — заполонили всё привозные. Потом реализовали через какое-то время со складов.

Нам удалось попасть на склад того самого производства. Старая ванна, пыльные мешки и горы коробок. Вот они, белорусские игрушки, которых вроде бы и в принципе-то быть не может. Вопрос – куда же в итоге отплывут все эти запасы?

А вот продукты отечественного производства на складах перед праздником явно не залеживаются. Лидия Наумовна до сих пор не может забыть, как в советские времена приходилось и побороться за банку маринованных огурцов.

Зато сегодня из отечественных продуктов есть что выбрать, и, кстати, тот же традиционный «Оливье» можно запросто приготовить исключительно из белорусских ингредиентов. Огурцы, причем всех размеров — есть, горошек — тоже, майонез — не одной разновидности, ну а картошка-морковка — это само собой. Вот только любителя сладенького Виктора наши производители пока не порадовали. Говорит, белорусские конфеты проигрывают даже не столько по вкусу, сколько сразу, уже на старте.

Виктор:

Проигрывают по упаковке — рука тянется туда, где ярко — это рефлекс любого человека. Это вчерашний день, а это сегодняшний — простое решение.

Такое же простое и достаточно оригинальное решение есть и для белорусов-любителей цитрусовой экзотики. Вера Григорьевна искренне удивляется: оказывается, даже мандарины могут быть, фактически, белорусского урожая. А вот плоды новогоднего творчества промышленности снова оказались с неприятной кислинкой. Впрочем, шанс подсластить нашим покупателям праздник еще есть, но уже, скорее, в канун 2013 года. Его символ известен, и в запасе у производителей — целых 12 месяцев, чтобы хоть к году змеи найти противоядие от укусов импорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».