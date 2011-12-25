ВТОржение: кто в Беларуси получит выгоду от вступления в ВТО?

Сейчас в ВТО больше полутора сотен стран. На них приходится 97% мирового торгового оборота. После пятнадцати лет переговоров туда вступила Россия. Неизбежно в организацию попадет и Беларусь, и Казахстан — вся таможенная тройка. Когда, на каких условиях, и что это значит в первую очередь для белорусов? Чтобы это выяснить мы первым делом заручились поддержкой эксперта и отправились в торговый центр.

Товар, который оказался в нашей корзине, будет дешевле. А его ассортимент — шире. Мы даже попытались спрогнозировать, насколько меньше все это будет стоить, отталкиваясь от того, что в среднем пошлина на импортную еду может снизиться на 7-8%.

Интересно, что думают об этом наши производители. И готовы ли к такой конкуренции? Коль уж речь зашла о еде — спрашивать надо у аграриев. Один из крупнейших в Беларуси комбинатов — с замкнутым циклом: от выращивания кормов — до фирменной торговли продуктами глубокой переработки. Колбасой, например.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Многие предприятия в Беларуси имеют возможности и им не страшно никакое вхождение в ВТО. Вхождение в ВТО, я думаю, еще раз подстегнет именно нашу переработку, нашего производителя .

Аграриев ждет конкуренция цены, а не качества. Хорошее мясо и молоко в Беларуси делать научились. И вообще, для нашей страны это тема особая. А еще — активно продвигаемая за счет дотаций. Но, хорошего понемногу. Такие предприятия уже нацеливают на то, что надо уйти от господдержки и выйти на самоокупаемость.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Будем уходить от государственной поддержки, но от неё так просто невозможно уйти. Потому что сегодня, если взять опыт мировой производства сельскохозяйственной продукции, то во всем мире такой производитель дотируется! Защищают своего производителя. Разные, конечно, методы и формы есть.

Дотировать, или защищать «своих» — тоже в правилах мировой торговли. Простой пример: в Евросоюзе запрещено варить варенье из овощей. В то же время Португалия производит и экспортирует варенье из морковки. В итоге договорились, и приняли закон о том, что морковка — это фрукт. В этом — весь принцип ВТО. В организацию страну принимает рабочая группа из нескольких государств. Условно говоря, за столом переговоров решаются спорные вопросы по всем товарным позициям.

Дмитрий Кириленко, аналитик инвестиционной компании:

Отечественные предприятия не должны сильно пострадать от вхождения в ВТО. Это задача экономической политики государства и в частности переговорщиков, которые будут вести переговоры с рабочей группой по вступлению в ВТО. Как известно из опыта РФ, на любую уступку, которую давала экономика РФ, они получали соответствующие экономические выгоды.

Не надо забывать, что ВТО — это двусторонний процесс. Как договоришься с импортом, так будешь и экспортировать.

В условиях реальной мировой конкуренции всегда выживает сильнейший. Вариантов, чтобы успешно работать на открытом рынке — не так много. Например, делать дешево, или производить эксклюзив. Лучше всего, конечно, быть монополистом. В Беларуси таких примеров не так много, зато— многопудовые.

Грузоподъемность линейки этих машин — от 30 до 360 тонн. Один грузовик стоит миллионы долларов. БелАЗ уверенно в тройке мировых производителей карьерной техники. Почти всю отправляет на экспорт. Выручка этого года составит больше миллиарда долларов. А в условиях ВТО будет еще больше.

Андрей Доронин, заместитель генерального директора предприятия по экономическим вопросам:

Вхождение в ВТО возможно даст нам где-то воспользоваться льготами по таможенным платежам для входа на рынок, что позволит тоже в свою очередь удешевить стоимость и повысить конкурентоспособность.

Едут работать наши БелАЗы в основном в Россию. Еще — в Европу, Африку, Латинскую Америку. Казалось бы, три мировых гиганта уже давно поделили земной шар. У замдиректора по экономике другое мнение. Борьба за территорию продаж с японским «Каматсо» и американским «Катерпиллером» не останавливается ни на день, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Доронин, заместитель генерального директора предприятия по экономическим вопросам:

Мы сможем бороться в тех странах, куда наши конкуренты давно поставляют технику и куда мы не могли попасть. Плюс тому же «Катерпиллеру» в Америке гораздо легче организовать сервис. Ну и один из факторов — мы все-таки госпредприятие, а не частное. В 2008 году, когда был кризис, они имели возможности где-то демпинговать, еще что-то.

Вот такая обратная сторона медали. По логике, частник с ней не столкнется. Ставь любую цену, зарабатывай — все в твоих руках.

Это — компания-резидент Парка высоких технологий. Занимается разработкой программ для автозаводов. Основные заказчики прописались в странах западной Европы и в Америке. Среди клиентов — «Дженерал Моторс», «Фольксваген», «Порше». Вопрос простой: а нашим что, передовые технологии не нужны? Чтобы модернизировать, улучшать и дальше по цепочке — к беспроблемным продажам и прибыли.

Сергей Усович, директор компании-резидента Парка высоких технологий:

Мы пытались предлагать наши продукты на нашем рынке. В основном, наши заводы и компании не доросли до такого уровня. И поэтому те барьеры, которые существуют для внешних компаний на нашем рынке — они помогают существовать нашим компаниям.

Получается ситуация, при которой производственникам надо еще догонять инновации. Но, хорошие примеры есть, и не только у аграриев. Которые не без господдержки, конечно, делают социально значимый продукт. Насколько другие наши продукты готовы к мировому рынку? Покажет, видимо сам факт вступления Беларуси в ВТО, к которому несомненно стоит начинать готовиться.