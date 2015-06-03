Новости Туркменистана. Белорусские строители достигли первого горизонта хлористого калия в Гарлыгском месторождении. Оно является богатейшим по запасам калийных солей в Туркменистане.

На отметке минус 192 метра пришлось применять уникальные технологии. Достигнуть заветной глубины, где залегают полезные ископаемые, удалось при замораживании грунтов.

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината называют самым крупным зарубежным проектом за годы независимости Беларуси. Планируется, что в год здесь будут выпускать около полутора миллионов тонн калийных удобрений. О реализации проекта Беларусь и Туркменистан договорились более пяти лет назад на уровне Президентов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.