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Белорусские строители достигли первого горизонта хлористого калия в Гарлыгском месторождении

03 июня 2015 15:54
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Новости Туркменистана. Белорусские строители достигли первого горизонта хлористого калия в Гарлыгском месторождении. Оно является богатейшим по запасам калийных солей в Туркменистане.

На отметке минус 192 метра пришлось применять уникальные технологии. Достигнуть заветной глубины, где залегают полезные ископаемые, удалось при замораживании грунтов.

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината называют самым крупным зарубежным проектом за годы независимости Беларуси. Планируется, что в год здесь будут выпускать около полутора миллионов тонн калийных удобрений. О реализации проекта Беларусь и Туркменистан договорились более пяти лет назад на уровне Президентов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество

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