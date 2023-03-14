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Белорусские производители представили многофункциональную технику на агровыставке в Воронеже

14 марта 2023 16:05
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Многофункциональную машину, позволяющую менять рабочее оборудование для выполнения работ в различных отраслях экономики, представили белорусские производители на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Воронеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские производители представили многофункциональную технику на агровыставке в Воронеже-1

На полях форума участники могли обменяться передовым опытом, новыми идеями и установить перспективные контакты для развития аграрного сектора. На выставке представили продукцию поставщиков сельхозтехники и запчастей, семян, минеральных удобрений и средств защиты растений.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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