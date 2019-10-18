Белорусские пеллетные заводы заработают в 2020 году

Новости Беларуси. Пеллетные заводы в Беларуси введут в эксплуатацию в мае 2020 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сейчас идет строительство 6 подобных предприятий. Они позволят увеличить эффективность переработки древесины. В частности, вовлечь в оборот 150 тысяч кубометров низкокачественного сырья в год.

Вопрос развития лесного хозяйства находится на постоянном контроле Президента. Перед работниками отрасли стоит задача обеспечить полный цикл переработки древесины внутри страны. А также ликвидировать задолженность за поставленное сырье.