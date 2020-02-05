Белорусские лифты и пассажирский транспорт в Армении. В Совете Республики обсудили перспективы сотрудничества стран

Новости Беларуси. Беларусь и Армения планируют реализовать новые проекты в научно-технической и IT-сферах, а с высокотехнологичным продуктом выйти на рынок третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О торгово-экономическом сотрудничестве Минска и Еревана 5 февраля говорили в Совете Республики. Есть интерес не только в сотрудничестве в области информационных технологий. Уже заключены договоры с нашими организациями по замене лифтов в армянской столице. Также речь идет о поставках городского пассажирского транспорта. Планируется развивать и гуманитарное сотрудничество.

Армен Гевондян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси:

И в Армении, и в Беларуси делается большая ставка на человеческий капитал и взаимодействие наших профильных компаний, обмен опытом, те наработки, которые есть в Армении, те наработки, которые здесь, в Беларуси, продвинуты по части «Великого камня», Парка высоких технологий. На стыке этих новых направлений, я уверен, наши специалисты могут найти ту нишу взаимодействий, которая существенно обогатит объемы сегодяшнего товарооборота, который имеет рост в 20-25 %.