Александр Лукашенко на вертолете облетел поля, наблюдая с высоты за уборкой урожая

Новости Беларуси. 16 августа Президент Беларуси на вертолете облетел восточную часть столичного региона и большинство районов Могилевской области, наблюдая с высоты за уборкой урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, если несколько дней назад глава государства подробно ознакомился и проконтролировал ход жатвы на юго-западе Беларуси, то теперь в центре внимания Александра Лукашенко восточные регионы. Планируется, что в ближайшие дни Президент лично посетит хозяйства Витебской области.