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Александр Лукашенко на вертолете облетел поля, наблюдая с высоты за уборкой урожая

16 августа 2017 19:09
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Новости Беларуси. 16 августа Президент Беларуси на вертолете облетел восточную часть столичного региона и большинство районов Могилевской области, наблюдая с высоты за уборкой урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, если несколько дней назад глава государства подробно ознакомился и проконтролировал ход жатвы на юго-западе Беларуси, то теперь в центре внимания Александра Лукашенко восточные регионы. Планируется, что в ближайшие дни Президент лично посетит хозяйства Витебской области.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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