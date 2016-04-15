Бизнесмены из Беларуси и Афганистана обсудят в Минске перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Афганистан ищут пути взаимовыгодного сотрудничества. 15 апреля в Минске состоятся переговоры деловых кругов двух стран.

В белорусскую столицу прибыли представители компаний, представляющие нефтегазовую промышленность, строительство, энергетику, фармакологию, информационные технологии.

Зарубежные гости заинтересованы в укреплении и расширении торгово-экономического взаимодействия. Особенно в свете возможностей Беларуси, которые открываются за счет евразийской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.