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Бизнесмены из Беларуси и Афганистана обсудят в Минске перспективы сотрудничества

15 апреля 2016 07:19
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Новости Беларуси. Беларусь и Афганистан ищут пути взаимовыгодного сотрудничества. 15 апреля в Минске состоятся переговоры деловых кругов двух стран.

В белорусскую столицу прибыли представители компаний, представляющие нефтегазовую промышленность, строительство, энергетику, фармакологию, информационные технологии.

Зарубежные гости заинтересованы в укреплении и расширении торгово-экономического взаимодействия. Особенно в свете возможностей Беларуси, которые открываются за счет евразийской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Афганистан

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