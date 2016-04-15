Акцент на инновации и импортозамещение: в Беларуси создали биотехнологический кластер

Новости Беларуси. Инновации и импортозамещение. Пожалуй, это основные позиции, на которые сделает уклон, созданный в Беларуси, биотехнологический кластер. В его составе – три научных института, опытная база и промышленные предприятия.

Это не просто объединение, а настоящий синтез научной мысли, технологий и коммерческой инициативы. Уже сегодня многие программы биотехнологической отрасли страны могут похвастаться окупаемостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

В 2016 году мы планируем выпустить только кластером нашим на 800 миллиардов рублей. А в последующие годы, я думаю, эта продукция будет увеличиваться, и 1 триллион — это где-то, наверное, наша задача. И уже к 2016 году наш вклад в экспорт просчитывается как 4 миллиона долларов.