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Акцент на инновации и импортозамещение: в Беларуси создали биотехнологический кластер

15 апреля 2016 06:52
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Новости Беларуси. Инновации и импортозамещение. Пожалуй, это основные позиции, на которые сделает уклон, созданный в Беларуси, биотехнологический кластер. В его составе – три научных института, опытная база и промышленные предприятия.

Это не просто объединение, а настоящий синтез научной мысли, технологий и коммерческой инициативы. Уже сегодня многие программы биотехнологической отрасли страны могут похвастаться окупаемостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:
В 2016 году мы планируем выпустить только кластером нашим на 800 миллиардов рублей. А в последующие годы, я думаю, эта продукция будет увеличиваться, и 1 триллион — это где-то, наверное, наша задача. И уже к 2016 году наш вклад в экспорт просчитывается как 4 миллиона долларов.

# Экономика # Государственная политика в области импортозамещения # Эмилия Коломиец

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