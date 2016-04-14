Прямой эфир

Латвия заинтересована в белорусских продуктах и тракторах

14 апреля 2016 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одна из стран ВТО – Латвия уже сегодня предлагает Беларуси увеличить взаимные поставки продовольствия. Об активизации сотрудничества речь шла на переговорах глав аграрных ведомств двух стран.

Латвия также заинтересована в белорусской сельхозтехнике, в частности, поставках тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янис Дуклавс, министр земледелия Латвийской Республики:
Перспективы я оцениваю очень хорошо, поскольку продукция и у вас хорошая, и у нас хорошая. Как я уже говорил, вас тоже интересует европейский рынок, законодательство, согласование законов. Над этими вопросами мы работаем, помогаем своим коллегам. Я думаю, что и впредь будем это делать, поскольку интерес есть. А если интерес есть, то можем сотрудничать.

# Беларусь-Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 14.04.2016
14 апреля 2016 17:20

Новости экономики за 14.04.2016

В Минсельхозпроде оценивают экономическую выгоду в случае присоединения Беларуси к ВТО
14 апреля 2016 13:40

В Минсельхозпроде оценивают экономическую выгоду в случае присоединения Беларуси к ВТО

Контроль за интернет-торговлей в СНГ усиливают
14 апреля 2016 10:44

Контроль за интернет-торговлей в СНГ усиливают