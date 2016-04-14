Латвия заинтересована в белорусских продуктах и тракторах

Новости Беларуси. Одна из стран ВТО – Латвия уже сегодня предлагает Беларуси увеличить взаимные поставки продовольствия. Об активизации сотрудничества речь шла на переговорах глав аграрных ведомств двух стран.

Латвия также заинтересована в белорусской сельхозтехнике, в частности, поставках тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янис Дуклавс, министр земледелия Латвийской Республики:

Перспективы я оцениваю очень хорошо, поскольку продукция и у вас хорошая, и у нас хорошая. Как я уже говорил, вас тоже интересует европейский рынок, законодательство, согласование законов. Над этими вопросами мы работаем, помогаем своим коллегам. Я думаю, что и впредь будем это делать, поскольку интерес есть. А если интерес есть, то можем сотрудничать.