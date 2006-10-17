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Белорусская техника будет искать нефть в Венесуэле

17 октября 2006 07:47
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В Гомеле с официальным визитом находится делегация этой страны. Зарубежных специалистов особенно интересует отечественная разработка, которая, анализируя данные колебаний земли, обнаруживает залежи нефти. Венесуэла не располагает технологиями, позволяющими вести поиск нефти с помощью сейсмотехники. Обнаружение идет при помощи взрывных методов. Такой способ не всегда оправдывает себя. Поэтому сотрудничество выгодно для обеих сторон. Визит продлится четыре дня. Планируется, что Венесуэла закупит пять единиц техники и при помощи наших специалистов наладит производство у себя на родине.
# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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