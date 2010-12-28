Белорусская меховая коллекция продана за самую высокую цену на пушном аукционе в Хельсинки

Всю выставленную продукцию наши звероводы продали по самой высокой цене. Выручено более 7,5 миллионов евро.

Меха из Калинковичей продавались в Хельсинки на ура и по рекордным ценам. Даже наша традиционная восточно-европейская норка уходила по 49 долларов за штуку. Модная же скандинавская и вовсе по 66 долларов. А модные дома Франции и Италии скупали сапфировую норку. Наверняка это цвет следующего сезона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если хочешь узнать, что будет в моде в 2013 году, нужно ехать отнюдь не в Париж. Ответ знают на Полесье. Михаил Гарист вот уже семь лет успешно угадывает желания модниц. На финских торгах его белой норке не было равных. Цену поднимали несколько раз.

Михаил Гарист, директор Калинковичского зверохозяйства:

Мы следим за тем, что происходит в мире. Завозим то, что будет востребовано завтра.

Сегодня в Калинковичах разводят 12 разновидностей норки. Здесь и традиционные породы и те, которым еще только предстоит удивить мир моды. Единственное, что их объединяет — это высочайшее качество. Именно за него платили в этом году.

Василий Саковец, заместитель директора Калинковичского зверохозяйства:

Работали над созданием генетических ядер. Это и помогло нам получить наиболее высокую цену на восточно-европейскую норку.

Более дорогая, скандинавская норка — это уже 50% поголовья калинковичского зверохозяйства.

За лидером устремились и все звероводы страны. За последние несколько лет отрасль получила новую жизнь. Ставка — на передовые технологии. Даже первичная обработка шкурок под контролем компьютера.

В этом году белоруской пушнины экспортировано на 19 миллионов долларов. Спрос на нее без преувеличения ажиотажный. Цены достигли тридцатилетнего максимума. Правда, пока Беларусь не входит в число мировых лидеров по производству меха. При высоком качестве пока объемы невелики. Но их планируют повысить в самое ближайшее время: к 2013 году до миллиона штук в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».