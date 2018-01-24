«Белоруснефть» о добыче нефти в Эквадоре: «Проект, который нам дал существенный рост добычи»

Новости Беларуси. Белорусские технологии в Южной Америке. Наши специалисты увеличили разведанные запасы черного золота на месторождении Армадильо в Эквадоре до 100 миллионов баррелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году этот регион стал одним из важнейших проектов для отечественных нефтяников. За год в этой латиноамериканской стране построены пять скважин, общая добыча которых составляет 350 тонн нефти в сутки.