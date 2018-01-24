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«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград

24 января 2018 16:47
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Новости Беларуси. Большой заказ. Крупную партию трамваев отправит «Белкоммунмаш» в российский Волгоград, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград -1

К старту чемпионата мира по футболу закупили 10 белорусских машин 802 модели. Главная особенность – выгоны стыкуются и имеют двухстороннее расположение дверей. Так что получаются 32-метровые составы, каждый из которых сможет вместить до 330 пассажиров.

«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград -3

Владимир Король, председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания холдинг «Белкоммунмаш»:
Рынок востребован. В этих трамваях учтена максимально наша комплектация белорусская, в том числе и тележки. Всегда была зависимость от импорта очень серьёзная. 

«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград -5

Сумма контракта – около 10 миллионов рублей. К холдингу «Белкоммунамаш» сейчас пристально присматриваются многие потенциальные покупатели. В поставках и совместных крупных проектах заинтересованы Иран, Индия и Объединённые Арабские Эмираты.

«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград -7

«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград -9

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Владимир Король

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