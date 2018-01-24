«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград

Новости Беларуси. Большой заказ. Крупную партию трамваев отправит «Белкоммунмаш» в российский Волгоград, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К старту чемпионата мира по футболу закупили 10 белорусских машин 802 модели. Главная особенность – выгоны стыкуются и имеют двухстороннее расположение дверей. Так что получаются 32-метровые составы, каждый из которых сможет вместить до 330 пассажиров.

Владимир Король, председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания холдинг «Белкоммунмаш»:

Рынок востребован. В этих трамваях учтена максимально наша комплектация белорусская, в том числе и тележки. Всегда была зависимость от импорта очень серьёзная.