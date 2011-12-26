«Беллегпром»: С «Белкоопсоюзом» до 2015 года разрабатываем совместную программу по разведению пушно-мехового сырья и его переработке

Новости Беларуси, Гомельская область. Это целая наука – вырастить зверька, мех которого оценят в мире. И Светлана Владимировна занимается этим без малого треть века. Именно она вырастила тех самых рекордсменов – белых норок, которые с аукциона в Хельсинки ушли за 75 евро каждая. Причем завзятые аукционеры уже ждали белорусский товар. Несколько лет подряд он бьет рекорды торгов.

Светлана Ткач, зверовод хозяйства:

Они же хорошо питаются: и печень, и молоко, и творог, и рыба.



Секрет звероводов – в ставке на элитную норку и новейшие европейские технологии. Таким зверькам, правда, необходимо и еврожилье. Его называют здесь «шеды» – с подогревом и прочими удобствами.

Галина Братцева, зоотехник хозяйства:

Автопоение и механизация кормораздачи. У нас это использовалось, а сейчас купили более производительный аппарат.

Конечно, прибыль от готовых изделий гораздо выше, говорит директор хозяйства. Но создать производство непросто – в стране перевелись скорняки. Все наши мастера – самоучки. Учебные заведения их не готовят. Да и сырье все равно получается дорогим.

Михаил Гарист, директор зверохозяйства:

Что сделали китайцы? Технологии пошива и выделки скопировали, пригласили специалистов, закупили соответствующее оборудование, стали шить не хуже. Начали поставлять и в Беларусь, и в Россию. Эта сфера требует в Беларуси детальной проработки.

Беларусь уже диктует моду на мировом рынке меха. Но вот парадокс – мы сами способны переработать в готовые изделия только мизерную ее часть. Наши шкурки с молотка уходят на меховые предприятия Греции, США, Англии и Китая, возвращаясь к нам на рынок уже в готовых шубах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом особый акцент во время семинара по импортозамещению сделал и глава государства. Пушнина, наряду с кожей, может добавить в список стратегических отраслей. И задача – перерабатывать максимально все самим.

Тем временем, именно в замкнутом цикле производства – от зверька до пошива одежды – будущий успех отрасли. Это мнение «Беллегпрома». Первые шаги уже делают частники. Пока только единицы.

С советского времени у нас, благодаря господдержке, в Витебске сохранился и единственный в стране меховой комбинат. Сейчас он модернизируется. Выделена площадка и под строительство нового.

Людмила Тяглова, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

На прошлой неделе встречались с «Белкоопсоюзом». И до 2015 года мы разрабатываем совместную программу по разведению пушно-мехового сырья и его переработке. Рассматривать можно даже вопрос о создании горизонтального холдинга, то есть от производства пушнины до переработки, до готовой продукции.



Если планы осуществляться, то уже к 2015 году, не исключают меховых дел мастера, элитных шуб белорусского производства станет больше и у нас в магазинах, и на внешних рынках. Но чтобы в страну пошла валюта не только от шкурок, но и от изделий, к усилиям производственников должны подключиться еще и учебные заведения. И вспомнить древнеславянское скорняжное ремесло.