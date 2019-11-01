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«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

01 ноября 2019 17:36
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Эта машина без преувеличения достойна книг рекордов. МАЗ 543, наверное, единственное авто в мире, которое на колесах уже более 40 лет.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543-1

За свою историю этот тягач перевез более 80 тяжелых вооружений. Почему он так популярен? Слишком хорошо сделан, шутят специалисты. Легендарный МАЗ 543 создал первый главный конструктор Минского завода колесных тягачей Борис Шапошник.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543-4

Сам завод вырос из небольшого конструкторского бюро. Создание такого КБ стало необходимым с развитием гонки вооружений. Для работы над проектами нового подразделения МАЗа были приглашены лучшие инженеры со всего Союза.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543-7

Их имена, как и само конструкторское бюро, долгое время были окутаны завесой тайны. Засекреченное предприятие производило колесные шасси именно для нужд советской «оборонки».

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543-10

Белорусские машины использовались как ракетовозы и были главными участниками советских военных парадов. Но после распада Союза впервые за много лет уникальное производство приостановилось.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543-13

Александр Дрозд:
В 90-е годы, после развала Советского Союза у нас заказы практически были равны нулю. Но действительно была оказана поддержка государством, это было толчком к нашему становлению, развитию.

«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543-16

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Дрозд # Фотофакт

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