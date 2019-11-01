«Слишком хорошо сделан». Рассказываем про легендарный МАЗ 543

Эта машина без преувеличения достойна книг рекордов. МАЗ 543, наверное, единственное авто в мире, которое на колесах уже более 40 лет. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

За свою историю этот тягач перевез более 80 тяжелых вооружений. Почему он так популярен? Слишком хорошо сделан, шутят специалисты. Легендарный МАЗ 543 создал первый главный конструктор Минского завода колесных тягачей Борис Шапошник.

Сам завод вырос из небольшого конструкторского бюро. Создание такого КБ стало необходимым с развитием гонки вооружений. Для работы над проектами нового подразделения МАЗа были приглашены лучшие инженеры со всего Союза.

Их имена, как и само конструкторское бюро, долгое время были окутаны завесой тайны. Засекреченное предприятие производило колесные шасси именно для нужд советской «оборонки».

Белорусские машины использовались как ракетовозы и были главными участниками советских военных парадов. Но после распада Союза впервые за много лет уникальное производство приостановилось.