Президент утвердил прогноз развития экономики Беларуси на 2020 год

Новости Беларуси. Рост ВВП на 2,8 %, а инфляция – не более 5. Президент утвердил прогнозные параметры на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевыми показателями эффективности работы правительства будут увеличение валового внутреннего продукта, экспорт, причём с положительным сальдо во внешней торговле. Ну и, конечно же, реальный рост доходов населения. Определены и механизмы по сдерживанию инфляционных процессов.