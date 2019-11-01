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Президент утвердил прогноз развития экономики Беларуси на 2020 год

01 ноября 2019 18:02
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Новости Беларуси. Рост ВВП на 2,8 %, а инфляция – не более 5. Президент утвердил прогнозные параметры на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент утвердил прогноз развития экономики Беларуси на 2020 год-1

Ключевыми показателями эффективности работы правительства будут увеличение валового внутреннего продукта, экспорт, причём с положительным сальдо во внешней торговле. Ну и, конечно же, реальный рост доходов населения. Определены и механизмы по сдерживанию инфляционных процессов.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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