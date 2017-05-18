Беларусь за пять лет увеличила экспорт оружия в 2 раза

Новости Беларуси. Экспорт продукции военно-промышленного сектора Беларуси за пять лет увеличен вдвое. За рубеж поставляются высокотехнологичные системы, оптические технологии, системы слежения и охраны, современное оборонительное вооружение. Спрос растет не только на продукты, но и прежде всего технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин.

Новые контракты ожидаются и после проведения Международной выставки вооружений и военной техники MILEX. Форум пройдет в Минске в ближайшие выходные. На выставке будет продемонстрирована вся мощь и боеспособность машин цвета хаки, произведенных в Беларуси. Здесь покажут около сотни новинок отечественных предприятий. В том числе целую линейку новой техники.