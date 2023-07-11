Беларусь вышла в лидеры ЕАЭС по росту сельхозпроизводства

Новости Беларуси. Самый высокий рост производства сельхозпродукции среди стран Евразийского экономического союза к началу лета наблюдался в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйствах всех категорий произведено продукции на более 8 миллиардов рублей, что на 5,4 % в сопоставимых ценах больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К началу лета в сельхозорганизациях насчитывалось 4 миллиона 200 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 1 миллион 400 тысяч коров. Свиней – 2 миллиона 300 тысяч голов.