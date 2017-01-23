Беларусь в Женеве проведет двусторонние переговоры с более чем 10 странами ВТО

Новости Беларуси. Беларусь в Женеве проведет двусторонние переговоры с более чем 10 странами Всемирной торговой организации. 23 января состоится их первый раунд. Стороны рассмотрят вопросы внешнеторгового режима Беларуси и согласуют планы по дальнейшей работе.

В состав нашей делегации вошли представители внешнеполитического ведомства, Министерств экономики, антимонопольного регулирования, сельского хозяйства и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Переговоры являются очень важными, и я считаю, что Беларусь обязана идти в русле тех мировых процессов, которые происходят, в том числе в контексте нашего взаимодействия с Всемирной торговой организацией. Мы не ожидаем, что будет принято сразу же позитивное, положительное решение, но эти переговоры являются очень важными для прояснения позиции, для уточнения подходов соответствующих государств и для доведения нашей позиции, белорусской позиции, по тем спорным вопросам, которые еще пока остаются в наших переговорах с отдельными странами.

Членами ВТО являются порядка 160 государств. В том числе и партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. Правила Всемирной торговой организации действуют в Армении, России, Казахстане и Кыргызстане.