Беларусь в тройке европейских стран с самым дешёвым бензином

Новости Беларуси. Несмотря на еженедельное изменение стоимости, Беларусь продолжает оставаться в тройке европейских стран с самым дешевым бензином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меньше нас за топливо платят только в Казахстане и России. А самый дорогой бензин в Нидерландах. Литр там почти в 2,5 раза дороже, чем у нас. Не намного дешевле в Дании, Греции и Норвегии. Эксперты говорят, что такая высокая стоимость в этих странах обусловлена значительной налоговой составляющей.