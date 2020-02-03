Прямой эфир

Беларусь в тройке европейских стран с самым дешёвым бензином

03 февраля 2020 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несмотря на еженедельное изменение стоимости, Беларусь продолжает оставаться в тройке европейских стран с самым дешевым бензином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в тройке европейских стран с самым дешёвым бензином-1

Меньше нас за топливо платят только в Казахстане и России. А самый дорогой бензин в Нидерландах. Литр там почти в 2,5 раза дороже, чем у нас. Не намного дешевле в Дании, Греции и Норвегии. Эксперты говорят, что такая высокая стоимость в этих странах обусловлена значительной налоговой составляющей.

Больше новостей экономики за 3 февраля читайте здесь.

# Цены на бензин # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью
03 февраля 2020 10:10

В Могилёве обсудили вопросы сотрудничества между Беларусью и Ленинградской областью

«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов
03 февраля 2020 07:15

«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента
02 февраля 2020 20:56

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента