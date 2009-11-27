Беларусь, Россия и Казахстан договорились об условиях создания Таможенного союза

С 1 января 2010 года страны вводят Единый таможенный тариф, а с 1 июля создают единое таможенное пространство.

Сегодня в Минске лидерами одобрен ряд принципиальных стратегических решений. План конкретных действий по созданию Единого экономического пространства будет обсуждаться 18 декабря в Алматы.

Александр Лукашенко отметил, что переговоры были непростыми, но содержательными и в итоге Президенты вышли с компромиссной и сбалансированной договоренностью. Она способна запустить механизмы глубокой экономической интеграции.

После встречи в узком составе заседание Межгоссовета ЕврАзЭС прошло в расширенном формате. В нем приняли участие главы Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.

К чему пришли стороны во время трёхсторонних переговоров, уже на заседании узкого состава рассказал Александр Лукашенко. Президент отметил, что ЕврАзЭС, конечно, внесло важный вклад в развитие экономики стран пятёрки, но даже достигнутый уровень взаимопонимания не может решить всех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Именно поэтому пришло время для более «продвинутого интеграционного образования, коим и является Таможенный союз».

Александр Лукашенко:

Только что высшим органом Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России был рассмотрен и одобрен ряд принципиальных и стратегических решений, определяющих перспективы развития Таможенного союза. В ходе непростых, но содержательных переговоров мы вышли на компромиссные и сбалансированные договоренности, реализация которых способна запустить механизмы глубокой экономической интеграции с элементами Единого экономического пространства. Мы договорились, что в первой половине предстоящего года мы решаем все вопросы и выходим на единое таможенное пространство. Мы также договорились, что встретимся в середине декабря в Алматы и решим вопросы создания Единого экономического пространства, определим сроки его создания. Мы договорились, что с 1 июля 2010 года вместе, тремя государствами, выйдем на единую таможенную территорию.

В общей сложности заседание в узком составе длилось всего полчаса, так же быстро прошло и расширенное заседание. Так как председательство переходит от Беларуси к Казахстану, следующей столицей ЕврАзЭС будет Астана. Обсуждались и мероприятия, посвящённые десятилетию ЕврАзЭС. Юблией организации через год — 10 октября. Поднимались вопросы экономические, но даже в контексте преодоления последствий мирового финансового кризиса обсуждение возвращалось к теме Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко:

Надеемся, что к Таможенному союзу в будущем присоединятся Кыргызстан и Таджикистан. Он также открыт для других наших партнёров. Работает над этими вопросами и Армения. Ещё раз хочу подчеркнуть по поручению своих коллег-президентов, что Таможенный союз — экономическое объединение не направленное против кого-то, но ускоренно мы его создавали потому что внешняя финансово-экономическая ситуация нас к этому подтолкнула, так называемый кризис, который естественно не был рождён на территории наших государств. Вы прекрасно знаете, что Беларуси есть что предложить партнёрам по ЕврАзЭС.

После заседаний главы государств сделали заявлений для прессы. Суть всех выступлений сводилась к одному: это историческое событие, и все бумаги, подписанные по Таможенному союзу должны содействовать главному — развитию Единого экономического пространства.