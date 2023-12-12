Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом

Африка проснулась и ищет партнеров в лице таких стран, как Беларусь, – кто приходит не только брать, но и делиться своими технологиями и компетенциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешных примеров белорусско-африканского сотрудничества достаточно, из последних – Зимбабве.

Страна долгое время не могла обеспечить собственную продовольственную безопасность, а в этом году уже начала экспортировать зерно. Многообещающее начало положено и в сотрудничестве с другими государствами континента. Вопрос экономической независимости во многих странах региона по-прежнему стоит остро.

Не импортировать, а производить самостоятельно, в этом Беларусь – главный помощник. Нынешний визит Александра Лукашенко в Африку открыл новую страницу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Лидеры двух стран подписали дорожную карту. Она значительно ускорит развитие взаимодействия.

Алексей Жданок, начальник управления внешнеэкономической деятельности предприятия по выпуску спецтехники:

На сегодня специфика поставки в Африку в том, что конечный клиент хочет не просто получить какую-то единицу, а хочет комплексное предложение, которое бы включало в себя обучение, сервисное сопровождение и желательно еще и финансирование. Они хотят готовый продукт под ключ, что мы на сегодняшний момент и пытаемся предлагать. С помощью финансовых инструментов, которые нам дает Банк развития Республики Беларусь.