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Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом

12 декабря 2023 06:24
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Африка проснулась и ищет партнеров в лице таких стран, как Беларусь, – кто приходит не только брать, но и делиться своими технологиями и компетенциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешных примеров белорусско-африканского сотрудничества достаточно, из последних – Зимбабве.

Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом-1

Страна долгое время не могла обеспечить собственную продовольственную безопасность, а в этом году уже начала экспортировать зерно. Многообещающее начало положено и в сотрудничестве с другими государствами континента. Вопрос экономической независимости во многих странах региона по-прежнему стоит остро.

Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом-4

Не импортировать, а производить самостоятельно, в этом Беларусь – главный помощник. Нынешний визит Александра Лукашенко в Африку открыл новую страницу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Лидеры двух стран подписали дорожную карту. Она значительно ускорит развитие взаимодействия.

Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом-7

Алексей Жданок, начальник управления внешнеэкономической деятельности предприятия по выпуску спецтехники:
На сегодня специфика поставки в Африку в том, что конечный клиент хочет не просто получить какую-то единицу, а хочет комплексное предложение, которое бы включало в себя обучение, сервисное сопровождение и желательно еще и финансирование. Они хотят готовый продукт под ключ, что мы на сегодняшний момент и пытаемся предлагать. С помощью финансовых инструментов, которые нам дает Банк развития Республики Беларусь.

Беларусь расширяет сотрудничество с Африканским континентом-10

География сотрудничества Беларуси с Африканским континентом становится все более обширной. Контакты были и раньше, но в последнее время заметно активизировались, в том числе с Кенией. Прошедший визит Александра Лукашенко в эту страну был краткосрочным. Тем не менее лидеры успели договориться о конкретных поставках по трем важным направлениям. Президент Беларуси пригласил своего зарубежного коллегу в Минск. К моменту официального визита будет выработан подробный план сотрудничества, по которому странам предстоит двигаться дальше.

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# Международная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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