Беларусь рассчитывает на увеличение иранских инвестиций

Новости Беларуси. Иран готов инвестировать в Беларусь два миллиарда долларов - рост по сравнению с нынешним объемом более чем в два раза. Об укреплении экономического партнерства речь шла сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с Послом этой Исламской Республики Сейедом Абдоллой Хосейни. Он завершает дипломатическую миссию в нашей стране и за годы работы успел сделать многое для развития белорусско-иранского диалога.

«Прощаться с послами - процедура не самая приятная» - начал встречу Александр Лукашенко. Сейед Абдолла Хосейни улыбнулся. Для него работа в Беларуси хоть и первый дипломатический опыт, но кухню диппротокола он хорошо знает: не каждого посла приглашают на аудиенцию к Президенту.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Расставаться с друзьями всегда и тоскливо, и печально. Вы всегда очень тепло говорили о нашем народе, Вы очень дружелюбны по отношению к Беларуси, как и Ваше руководство, и страна, поэтому я прошу Вас передать, пожалуйста, от меня лично президенту Ирана, духовному лидеру Ирана, самые теплые пожелания. Ну, а Вам я желаю успехов, мы всегда будем болеть за Вашу будущую карьеру.

Верительную грамоту белорусскому лидеру Хосейни вручил в 2008 году. Тогда Беларусь и Иран сотрудничали всего по десяти направлениям. Сегодня их уже 75: от науки и культуры до промышленности и инвестиций.

Конечно, прочную основу для укрепления партнерства заложили лидеры двух стран. Обмен визитами состоялся уже дважды. И понимание найдено и в политике, и в экономике.

Мы продаем грузовики, химволокна, шины, подшипники. Иран поставляет нам фрукты, сухофрукты, рис, орехи, лекарства. В иранском Тебризе собираются МАЗы.

Примечательно, что торговля идет при хорошем положительном для Беларуси сальдо. По прошлому году товарооборот значительно превысил объемы докризисного 2008 года. Сегодня, правда, наблюдается спад. В условиях экономических санкций со стороны США и Евросоюза Ирану непросто вести бизнес.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас нет абсолютно никаких проблем, у нас схожие точки зрения на миропорядок, в том, как должен развиваться мир. Мы активные сторонники многополярности, невмешательства во внутренние дела и так далее.

Что касается экономики, то, несмотря на огромные проблемы, которые сегодня существуют в мире, несмотря на то беспрецедентное давление, которое в экономической сфере, финансовой, предпринимается в отношении Ирана, мы все-таки имеем приличный товарооборот, хоть он немного в этом году и падает, по сравнению с прошлым годом, но мы имеем этот товарооборот.

Должен искренне и честно признать, я думаю, Вы согласитесь со мной, что у нас ряд проектов оказались нереализованными. Я очень надеюсь и хочу, чтобы Вы передали руководству Ирана, что мы очень рассчитываем на активизацию этого сотрудничества, мы готовы принять инвестиции иранских бизнесменов, иранского государства здесь, в Беларуси, в выгодном для вас ключе.

Инвестиции в Беларусь привезли уже три крупнейшие иранские компании. И проекты, о которых говорит Президент Александр Лукашенко, могут добавить белорусской столице архитектурной уникальности. Это и торгово-развлекательный центр «Магнит Минска» и многофункциональный комплекс «Червень», а еще логистический комплекс, гостиницы, жилье.

Бакалавр математики, иранский посол, выгоду от партнерства подсчитал на годы вперед.

Сейед Абдолла Хосейни, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Когда я приехал в Беларусь в 2008 году, иранские инвестиции в белорусскую экономику составляли 6 миллионов долларов. Сегодня они уже 964 миллиона в виде банковского капитала и инвестпроектов. Есть полная уверенность, если намеченные проекты реализуются, то объем этих инвестиций вырастет до двух миллиардов долларов.

Встреча прошла в дружественной и теплой атмосфере. И Президент Александр Лукашенко выразил надежду, что замену уходящему послу иранское руководство найдет достойную, а белорусско-иранские отношения будут двигаться только вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.