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Беларусь рассчитывает на серьезные совместные проекты с Чехией по итогам бизнес-форума в Минске

15 апреля 2015 14:11
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Новости Беларуси. Расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Минске проходит белорусско-чешский бизнес форум. Представители деловых кругов обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики и продовольствия. В белорусскую столицу приехала делегация из 14 человек. Представители крупного чешского бизнеса отмечают экономический потенциал Беларуси, а также условия, которые сопутствуют привлечению иностранного капитала.        

Андрей Заровский, представитель энергетической компании (Чехия):
То, что мы здесь встретились, можно оценивать весьма положительно. Подход людей, подход компании — здесь мы встретились с искренним подходом и профессионализмом.    

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано свыше сотни предприятий с участием чешского капитала, в том числе 76 совместных.

Товарооборот между странами по итогам 2014 года превысил полмиллиарда долларов. Планируется, что в будущем эта цифра увеличится вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Францишек Масопуст, исполнительный директор чешской Торгово-промышленной палаты по странам СНГ:
Работа системы предпринимательской среды намного нам понятнее, ближе, иногда и лучше, чем у нас. Для нас остается основным партнером белорусский предприниматель, потому что он нам близок, понятен.  

# Экономика # Беларусь-Чехия # Андрей Заровский # Францишек Масопуст

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