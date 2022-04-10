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Беларусь приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам

10 апреля 2022 17:42
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Новости Беларуси. Беларусь приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам. Соответствующий указ подписал на неделе глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам-1

Документ направлен на защиту национальных предприятий и организаций от списания с их счетов задолженностей по требованиям западных представителей, которые в свою очередь не исполняют собственные обязательства и вводят против Беларуси санкции. Также банки обязаны отказывать таким резидентам в платежных требованиях без согласия на оплату самого плательщика. Кроме того, перед отдельными иностранными кредиторами наша страна будет исполнять обязательства в белорусских рублях по официальному курсу на дату платежа. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства и Нацбанка.

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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