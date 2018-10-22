Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»

Новости Беларуси. Тепло из местных видов топлива. Сжигать торф, солому, опилки и даже еловые шишки теперь можно с небывалой ранее эффективностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекордного для твердотопливных котлов КПД в 91 % добились специалисты гомельской компании «Комконт». Инновационный котел, способный обогреть небольшой районный центр, назван «Энергоэффективным продуктом года», а сама компания признана «Лидером энергоэффективности Беларуси».

Сжигать эффективно всё то, что в ХХ веке считалось просто отходами, гомельские инженеры вместе с европейскими коллегами учатся уже более 20 лет. Главный центр разработки находится во Франции, в Гомеле же передовые идеи адаптируют к местным условиям.

Александр Добриян, СТВ:

Технология этих котлов позволяет получить тепловую энергию практически из любой биомассы. В условиях Беларуси отлично подходят опилки, солома, торф или даже еловые шишки. А, например, в Африке в таких же котлах сжигают кофейную шелуху.

Сгореть в этих высокотехнологичных топках может практически любая биомасса с влажностью до 60 %. Но главный козырь – высочайшая эффективность оборудования.

Алексей Короткевич, и.о. главного конструктора СООО «Комконт»:

Сегодня основные производители котлов предлагают котлы с коэффициентом полезного действия до 84 %. Наш котел СН Compact 3 имеет КПД в 91 %. В Беларуси создан полный цикл производства и обслуживания оборудования после продажи.

Игорь Гарашко, начальник цеха СООО «Комконт»:

В среднем на котле находится около 2 тысяч деталей различного профиля: трубы, листовой металл. Для них применяются различные виды сварных соединений. Достижения компании по достоинству оценили на национальном уровне. В этом году инновационный котел марки «Комконт» признан «Энергоэффективным продуктом года».

Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:

Более 20 номинантов были награждены премией в области энергоэффективности, и их продукция, технологии, решения, объекты отмечены как наиболее передовые.