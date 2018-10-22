Получают тепло почти из любой биомассы. Гомельскую компанию «Комконт» признали «Лидером энергоэффективности Беларуси»
Новости Беларуси. Тепло из местных видов топлива. Сжигать торф, солому, опилки и даже еловые шишки теперь можно с небывалой ранее эффективностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордного для твердотопливных котлов КПД в 91 % добились специалисты гомельской компании «Комконт». Инновационный котел, способный обогреть небольшой районный центр, назван «Энергоэффективным продуктом года», а сама компания признана «Лидером энергоэффективности Беларуси».
Сжигать эффективно всё то, что в ХХ веке считалось просто отходами, гомельские инженеры вместе с европейскими коллегами учатся уже более 20 лет. Главный центр разработки находится во Франции, в Гомеле же передовые идеи адаптируют к местным условиям.
Александр Добриян, СТВ:
Технология этих котлов позволяет получить тепловую энергию практически из любой биомассы. В условиях Беларуси отлично подходят опилки, солома, торф или даже еловые шишки. А, например, в Африке в таких же котлах сжигают кофейную шелуху.
Сгореть в этих высокотехнологичных топках может практически любая биомасса с влажностью до 60 %. Но главный козырь – высочайшая эффективность оборудования.
Алексей Короткевич, и.о. главного конструктора СООО «Комконт»:
Сегодня основные производители котлов предлагают котлы с коэффициентом полезного действия до 84 %. Наш котел СН Compact 3 имеет КПД в 91 %.
В Беларуси создан полный цикл производства и обслуживания оборудования после продажи.
Игорь Гарашко, начальник цеха СООО «Комконт»:
В среднем на котле находится около 2 тысяч деталей различного профиля: трубы, листовой металл. Для них применяются различные виды сварных соединений.
Достижения компании по достоинству оценили на национальном уровне. В этом году инновационный котел марки «Комконт» признан «Энергоэффективным продуктом года».
Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:
Более 20 номинантов были награждены премией в области энергоэффективности, и их продукция, технологии, решения, объекты отмечены как наиболее передовые.
Павел Проскушкин, технический директор СООО «Комконт»:
Первый данный котел установлен в прошлом году. Он успешно работает. Эта технология освоена в Европейском союзе, и мы надеемся, что она также приживется в Республике Беларусь.
Экономное тепло инновационных котлов уже в этом сезоне согреет дома жителей Солигорска, а в следующем такие же установят в Боровлянах. К слову, окупаемость таких высокоэффективных котельных – всего два года.