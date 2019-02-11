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Беларусь попала в топ-10 туристических направлений 2019 года

11 февраля 2019 16:56
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Новости Беларуси. Беларусь попала в топ-10 туристических направлений 2019 года по версии принадлежащего коммерческому агентству ВВС австралийского издательства путеводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь попала в топ-10 туристических направлений 2019 года-1

Поводом для включения в список стали Европейские игры. Путеводитель упоминает безвизовый режим, а также некоторые достопримечательности, в том числе восстановленный Старый город и Ратушу. Кроме Беларуси, авторы рекомендуют посетить Шри-Ланку, Германию, Панаму и некоторые другие направления, которые по их мнению в этом году будут привлекательны для туристов.

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# Туризм # Экономика # Фотофакт

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