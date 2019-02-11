Новости экономики за 11.02.2019

Новости Беларуси. Как Всемирный банк оценивает сотрудничество с нашей страной в сфере лесного хозяйства и что стало поводом для включения Беларуси в ТОП-10 туристических направлений года?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всемирный банк положительно оценивает сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ Белорусские нефтяники испытали свою разработку СКИФ для освоения трудноизвлекаемых запасов в Татарстане. Операции по новой технологии выполнили на 10-ти скважинах.

Сейчас они входят в рабочий режим, после чего заказчик оценит результаты испытаний. СКИФ – это высокотехнологичный отечественный продукт. В нашей стране технология внедряется пятый год и уже доказала свою эффективность. После её применения добыча нефти на скважинах выросла в полтора-два раза. Беларусь попала в топ-10 туристических направлений 2019 года НА ПУТИ К ОКУПАЕМОСТИ Окупаемость городских пассажирских перевозок продолжает расти и достигла уже 71 %. Рост поддерживается в первую очередь благодаря снижению издержек.