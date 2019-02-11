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Новости экономики за 11.02.2019

11 февраля 2019 17:00
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Новости Беларуси. Как Всемирный банк оценивает сотрудничество с нашей страной в сфере лесного хозяйства и что стало поводом для включения Беларуси в ТОП-10 туристических направлений года?

Новости экономики за 11.02.2019-1

Ответы на эти и другие вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк положительно оценивает сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Белорусские нефтяники испытали свою разработку СКИФ для освоения трудноизвлекаемых запасов в Татарстане. Операции по новой технологии выполнили на 10-ти скважинах.

Новости экономики за 11.02.2019-4

Сейчас они входят в рабочий режим, после чего заказчик оценит результаты испытаний. СКИФ – это высокотехнологичный отечественный продукт. В нашей стране технология внедряется пятый год и уже доказала свою эффективность. После её применения добыча нефти на скважинах выросла в полтора-два раза.

Беларусь попала в топ-10 туристических направлений 2019 года

НА ПУТИ К ОКУПАЕМОСТИ

Окупаемость городских пассажирских перевозок продолжает расти и достигла уже 71 %. Рост поддерживается в первую очередь благодаря снижению издержек.

Новости экономики за 11.02.2019-7

Сыграло свою роль и усиление контроля за полнотой сбора выручки. В целом статистика свидетельствует, что белорусы стали больше путешествовать. За 2018 год пассажиропоток увеличился на 3,5 %, а лидером роста стал воздушный транспорт.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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