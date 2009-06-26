Установлены также новые ставки акцизов на сжатый и сжиженный газС 1 июля по 31 декабря 2009 года увеличиваются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15% превышающих соответствующие действующие ставки акцизов.





Соответствующий указ № 332 «Об отдельных вопросах уплаты акцизов и о внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 709» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.



Увеличение ставок акцизов позволит в 2009 году дополнительно привлечь в бюджет республики Br85 млрд.



Введены также новые позиции подакцизной продукции "Иное топливо, используемое в качестве автомобильного: газ углеводородный сжиженный" и "Иное топливо, используемое в качестве автомобильного: газ природный топливный компримированный".



По газу углеводородному сжиженному и газу природному топливному компримированному плательщиками акцизов станут организации и индивидуальные предприниматели при реализации (отпуске) этого газа для заправки транспортных средств (включая собственные транспортные средства) через сеть автозаправочных станций, в том числе с использованием топливно-раздаточных и иных аналогичных устройств.



Ставки акцизов на газ углеводородный сжиженный и на газ природный топливный компримированный, используемые в качестве автомобильного топлива, установлены в размере Br208,4 тыс. за одну тонну, или за 1 тыс. куб.м. При этом удельный вес акцизов в розничной цене газа предусмотрен на уровне 17% - в 1,4-2 раза ниже удельного веса акцизов в ценах реализации других видов топлива (24-34%).



Установление ставок акцизов на сжатый и сжиженный газ позволит дополнительно привлечь в 2009 году в бюджет республики Br13 млрд.



Указ вступает в силу с 1 июля 2009 года.