В России действуют запретительные меры по реализации белорусской техники

Первый вице-премьер Владимир Семашко отметил, что стороны вырабатывают механизмы взаимного субсидирования за счет бюджетных средств приобретения автотракторной, дорожной, строительной техники. - Вам может показаться, что нет проблем по продвижению нашей техники в России. Но это не так, заметил первый вице-премьер.



Постановлением российского правительства от декабря 2008 года сняты определенные ограничения, которые касаются проведения закупок на общих основаниях, то есть снята применявшаяся ранее 15-процентная надбавка. Таким образом, сегодня на белорусские товары, ввозимые в Россию, она не распространяется.



- Но если взять статистику, то 85-90% продукции (автотракторной, сельхозтехники) покупается в России отдельными потребителями с учетом преференций, субсидий их федерального бюджета через Россельхозбанк. То есть понятно, что покупается только российская техника, - сказал Владимир Семашко. - Мы говорим: давайте на паритетных условиях будем субсидировать покупки. Вы субсидируете белорусскую и российскую технику у себя в России, мы субсидируем белорусскую и российскую технику у себя в Беларуси. Причем глубина наших субсидий гораздо больше.



Владимир Семашко пояснил, что в России субсидии составляют две трети процентной ставки по банковскому кредиту. В Беларуси же дорогостоящая техника субсидируется в размере 50% номинальной стоимости и полной процентной ставки по банковскому кредиту.



- Мы готовы идти на такие издержки, и предлагаем паритетные отношения с Россией, - цитирует первого вице-премьера БелТА.